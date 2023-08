13.08.2023 07:23 Hecke abgefackelt, Audi beschädigt! Mehr als 30.000 Euro Schaden durch Grillfeuer

Am Samstag hat ein Grill in Reinsdorf enormen Schaden ausgelöst. Durch Funkenflug ist eine Hecke in Flammen aufgegangen, ein Tor und ein Audi wurden beschädigt.

Von Victoria Winkel

Reinsdorf - In Reinsdorf (Landkreis Zwickau) hat am Samstag ein Grillfeuer mehr als 30.000 Euro Schaden angerichtet. In Reinsdorf hat es beim Grillen einen verheerenden Funkenflug gegeben. Der entstandene Schaden liegt bei mehr als 30.000 Euro. (Symbolbild) © alexraths Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist das Unglück gegen 16.25 Uhr im Ortsteil Friedrichsgrün passiert. Auf einem Grundstück in der Glück-Auf-Straße war es beim Grillen zum Funkenflug gekommen. Dabei gerieten rund 30 Meter einer Hecke in Brand. "Die Hecke brannte komplett ab. Das Feuer griff am Nachbargrundstück auf einen Hydraulikzylinder des Grundstückstores über und beschädigte diesen. Weiterhin wurde durch den Brand eine Straßenlaterne sowie ein Audi des Nachbarn beschädigt", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau. Feuerwehreinsätze 250.000 Euro Schaden! Brennendes Einfamilienhaus hält Feuerwehr in Atem Die Freiwilligen Feuerwehren aus Reinsdorf, Vielau und Friedrichsgrün eilten zum Unglücksort und konnten das Feuer schnell löschen. Es entstand aber ein Schaden von 35.000 Euro. Verletzte gab es bei dem Brand nicht.

Titelfoto: alexraths