Heftige Explosion in Mietshaus: Einsatzkräfte entdecken tote Person
Kropp - In Kropp (Schleswig-Flensburg) ist es am Dienstagmorgen zu einer heftigen Explosion in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Eine Person wurde tot aufgefunden.
Gegen 6.45 Uhr erschütterte die Detonation das Haus im Birkenweg. Mehrere Notrufe gingen bei Polizei und Rettungsdienst ein.
Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Explosion in einer mittleren Erdgeschosswohnung. Die Wohnung stand beim Eintreffen der Retter in Vollbrand.
In dem Haus seien 29 Bewohner gemeldet, zu 28 Menschen habe die Feuerwehr Kontakt, so ein Feuerwehrsprecher gegenüber News5. Etwa zehn Personen wurden über Leitern gerettet.
Eine Person konnte nicht mehr gerettet werden. Bei der Überprüfung der vom Brand betroffenen Wohnung wurde ein Toter gefunden.
Ob es sich dabei um den 77-jährigen Mieter der Wohnung handelt, ist noch unklar.
Zur genauen Anzahl der Verletzten konnte die Polizei auf TAG24-Nachfrage keine Angaben machen. Die Feuerwehr sprach von mehreren Verletzten, die mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser eingeliefert wurden.
Gegenstände flogen bis auf die andere Straßenseite
Das Technische Hilfswerk überprüft aktuell die Statik des Gebäudes. Gegebenenfalls werden Sicherungsmaßnahmen notwendig, bevor die Einsatzkräfte den Brandort betreten können.
Die Explosion war so stark, dass Fenster und Türen des Hauses und umliegender Häuser aus den Rahmen sprangen. Gegenstände flogen bis auf die andere Straßenseite.
Was die Detonation ausgelöst hat, ist noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen. Der Bereich ist großflächig abgesperrt. Der Einsatz dauert noch an.
Erstmeldung um 8.34 Uhr, zuletzt aktualisiert um 9.40 Uhr.
Titelfoto: NEWS5 / René Schröder