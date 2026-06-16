Ein Bewohner verletzt: Einfamilienhaus brennt in Sangerhäuser Innenstadt

Sangerhausen - Ein Feuer hat am frühen Dienstagmorgen ein Einfamilienhaus in Sangerhausen ( Landkreis Mansfeld-Südharz ) schwer beschädigt. Das Gebäude in der Hospitalstraße ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar, berichtet die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sangerhausen konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern. (Symbolbild) © Screenshot/Instagram/feuerwehr_sangerhausen

Als die Einsatzkräfte eintrafen, sollen die Flammen bereits mehrere Meter hoch aus dem Dach geschlagen haben. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und informierten zudem Anwohner in der Nachbarschaft.

Bei dem Brand zog sich ein Bewohner Verbrennungen an der Hand zu. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Feuerwehr konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Der Dachstuhl des Hauses wurde jedoch komplett zerstört.

Zusätzlich richteten Löschwasser sowie beschädigte Wasserleitungen erhebliche Schäden im Gebäude an.