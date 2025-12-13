Opel steht auf A38 in Flammen
Wie die Feuerwehr Heiligenstadt mitteilte, wurde sie am Freitagabend gegen 17.30 Uhr auf die A38 gerufen.
Beim Eintreffen stand wenige Hundert Meter von der Anschlussstelle Arenshausen entfernt auf dem Standstreifen ein lichterloh brennender Opel. Dessen Fahrer konnte rechtzeitig und unverletzt das Auto verlassen.
Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte das Feuer mit Wasser und Schaum. Insgesamt 4000 Liter Löschwasser wurde benötigt.
Wie es zu dem Feuer kam und die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.
Während des Einsatzes war nur der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr konnte somit an dem Brandort vorbeigeleitet werden.
Titelfoto: Feuerwehr Heiligenstadt