Opel steht auf A38 in Flammen

Heilbad Heiligenstadt - Feueralarm auf der A38 in Thüringen !

Der Opel-Fahrer blieb unverletzt. © Feuerwehr Heiligenstadt

Wie die Feuerwehr Heiligenstadt mitteilte, wurde sie am Freitagabend gegen 17.30 Uhr auf die A38 gerufen.

Beim Eintreffen stand wenige Hundert Meter von der Anschlussstelle Arenshausen entfernt auf dem Standstreifen ein lichterloh brennender Opel. Dessen Fahrer konnte rechtzeitig und unverletzt das Auto verlassen.

Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte das Feuer mit Wasser und Schaum. Insgesamt 4000 Liter Löschwasser wurde benötigt.

Wie es zu dem Feuer kam und die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.