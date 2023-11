Heizstrahler löst Wohnungsbrand aus: Paar mit zwei kleinen Kindern muss sich ins Freie retten

Rüsselsheim - Ein außer Kontrolle geratener Heizstrahler auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Rüsselsheim hat einen folgenschweren Brand verursacht. Die Bewohner der Wohnung - darunter zwei Kinder - konnten sich gerade noch rechtzeitig ins Freie retten.

Der Feuerwehr war es gelungen, das Ausbreiten der Flammen auf die anderen Wohnungen zu verhindern. © Keutz TV-News/Alexander Keutz

Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, waren die Einsatzkräfte in der Nacht von Samstag auf den heutigen Sonntag um kurz vor 24 Uhr alarmiert worden: Auf dem Balkon der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Rüsselsheimer Stadtteil Haßloch sei ein Feuer ausgebrochen.

Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr hatten sich der 36 Jahre alter Bewohner der Wohnung, seine 34-jährige Frau sowie die beiden kleinen Kinder (3,1) bereits in Freie retten können. Der Mann hatte sich leichte Brandverletzungen an der Hand zugezogen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Alle anderen Hausbewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen und der Feuerwehr gelang es, das Feuer zügig zu löschen und ein Ausbreiten der Flammen auf die anderen Wohnungen zu verhindern.

Nach ersten Ermittlungen hatte ein auf dem Balkon aufgestellter Heizstrahler das Feuer verursacht.