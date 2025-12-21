Heldenhafter Nachbar rettet Familie aus den Flammen: Vater in Lebensgefahr

Jheringsfehn - Tragödie kurz vor Weihnachten! Eine Familie hat am Samstagabend in Jheringsfehn (Ostfriesland) ihr Zuhause verloren. Der Familienvater wurde lebensgefährlich verletzt.

Das Gebäude konnte von den Einsatzkräften nicht mehr gerettet werden. © Lars Penning/dpa

Um kurz vor 20 Uhr sei der Notruf bei der Feuerwehr eingegangen, so Matthias Ihler, Oberbrandmeister der freiwilligen Feuerwehr Jheringsfehn, gegenüber TAG24.

Das Feuer war in einem Einfamilienhaus in der Straße Altebeek ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Dank eines heldenhaften Nachbarn, der die Familie aus den Flammen rettete, habe die Feuerwehr nur noch eine Katze aus dem Haus bergen müssen.

Der Vater erlitt durch das Feuer lebensgefährliche Verletzungen, die Mutter wurde schwer verletzt. Auch die Kinder wurden leicht verletzt und kamen nach einer Versorgung im Krankenhaus bei Verwandten unter.