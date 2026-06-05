Herd fängt Feuer: Mehrere Verletzte bei Küchenbrand

Malsch - Bei einem Küchenbrand in Malsch (Landkreis Karlsruhe) ist ein Mensch schwer verletzt worden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Nach Polizeiangaben wurden fünf weitere Menschen leicht verletzt. Alle sechs Betroffenen erlitten demnach Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus.

Mutmaßlich fing ein Herd gegen 1.40 Uhr beim Kochen Feuer. Dabei entstand ein Schaden von schätzungsweise 30.000 Euro.

Laut TAG24-Infos wird das betroffene Gebäude als Unterkunft für Monteure genutzt. Zum Zeitpunkt des Brands sollen sich insgesamt 35 Personen im Gebäude befunden haben.