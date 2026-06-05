Herd fängt Feuer: Mehrere Verletzte bei Küchenbrand
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Von Michel Siebert
Malsch - Bei einem Küchenbrand in Malsch (Landkreis Karlsruhe) ist ein Mensch schwer verletzt worden.
Nach Polizeiangaben wurden fünf weitere Menschen leicht verletzt. Alle sechs Betroffenen erlitten demnach Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus.
Mutmaßlich fing ein Herd gegen 1.40 Uhr beim Kochen Feuer. Dabei entstand ein Schaden von schätzungsweise 30.000 Euro.
Laut TAG24-Infos wird das betroffene Gebäude als Unterkunft für Monteure genutzt. Zum Zeitpunkt des Brands sollen sich insgesamt 35 Personen im Gebäude befunden haben.
Die Feuerwehr brauchte nach Angaben eine knappe Stunde, um den Brand in der Pension zu löschen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Henry Mungenast / EinsatzReport24