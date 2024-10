18.10.2024 12:48 Familienhaus und Scheune in Vollbrand: Millionenschaden im Kreis Böblingen!

In der Nacht auf Freitag geriet in Herrenberg ein Mehrfamilienhaus sowie eine angrenzende Scheune in Flammen. Der Schaden ist immens.

Von Johanna Baumann

Herrenberg - In der Nacht auf Freitag geriet im Landkreis Böblingen ein Mehrfamilienhaus sowie eine angrenzende Scheune in Flammen. Der Schaden ist immens. Es entstand eine massive Rauchwolke, die schon von Weitem sichtbar war. © SDMG/Dettenmeyer Die Feuerwehr rückte gegen 3.20 Uhr in die Hirsauer Straße in Herrenberg aus. Dort stand ein Mehrfamilienhaus in Vollbrand. Glücklicherweise konnten sich alle sechs Bewohner rechtzeitig ins Freie retten. Das Feuer griff auch auf eine Scheune über. Die dort untergebrachten Pferde konnten durch Anwohner befreit werden. Wie die Polizei mitteilte, mussten umliegende Häuser evakuiert werden. Die rund 40 Anwohner wurden in einer Sammelstelle untergebracht. Später konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren. Feuerwehreinsätze Feuerwehrhaus niedergebrannt: "Albtraum!" Verletzte gab es laut aktuellem Stand keine. Die Bewohner des zum Großteil niedergebrannten Wohnhauses wurden anderweitig untergebracht. © SDMG/Dettenmeyer Insgesamt wird von einem Schaden von über einer Million Euro ausgegangen. Wie es zu dem Brand kam, muss nun ermittelt werden.

Titelfoto: SDMG / Dettenmeyer