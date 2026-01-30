Hohe Flammen: Dreiseitenhof löst Feuerwehr-Großeinsatz aus

Belgershain/OT Köhra - Ein Dreiseitenhof im Landkreis Leipzig sorgte am Freitagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr.

Bilder von vor Ort zeigen, dass die Flammen aus dem Dach aufstiegen. © Medienportal Grimma/Sören Müller

Nach ersten Informationen brach gegen 18.30 Uhr ein Brand auf dem Hof in der Windmühlenstraße aus.

Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren rückten aus, um den Brand zu bekämpfen.

Weitere Informationen liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.