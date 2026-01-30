1.083
Hohe Flammen: Dreiseitenhof löst Feuerwehr-Großeinsatz aus
Belgershain/OT Köhra - Ein Dreiseitenhof im Landkreis Leipzig sorgte am Freitagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr.
Nach ersten Informationen brach gegen 18.30 Uhr ein Brand auf dem Hof in der Windmühlenstraße aus.
Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren rückten aus, um den Brand zu bekämpfen.
Weitere Informationen liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.
Wie die Polizei Sachsen in ihren Verkehrswarnmeldungen mitteilte, musste die Leipziger Straße und somit die Ortsdurchfahrt Köhra in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.
Titelfoto: Medienportal Grimma/Sören Müller