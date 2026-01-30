 1.083

Hohe Flammen: Dreiseitenhof löst Feuerwehr-Großeinsatz aus

Ein Dreiseitenhof im Landkreis Leipzig stand am Samstagabend in Flammen. Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus.

Von Tamina Porada

Belgershain/OT Köhra - Ein Dreiseitenhof im Landkreis Leipzig sorgte am Freitagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr.

Bilder von vor Ort zeigen, dass die Flammen aus dem Dach aufstiegen.
Bilder von vor Ort zeigen, dass die Flammen aus dem Dach aufstiegen.  © Medienportal Grimma/Sören Müller

Nach ersten Informationen brach gegen 18.30 Uhr ein Brand auf dem Hof in der Windmühlenstraße aus.

Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren rückten aus, um den Brand zu bekämpfen.

Weitere Informationen liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.

Wie die Polizei Sachsen in ihren Verkehrswarnmeldungen mitteilte, musste die Leipziger Straße und somit die Ortsdurchfahrt Köhra in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Titelfoto: Medienportal Grimma/Sören Müller

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: