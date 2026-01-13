Hoher Schaden: Strandbar steht plötzlich in Flammen und brennt komplett aus

Bitterfeld-Wolfen - Ein verheerender Brand zerstörte in der vergangenen Nacht ein Lokal in Sachsen-Anhalt komplett. Die Löscharbeiten waren schwierig, der entstandene Sachschaden groß.

Die Strandbar stand bereits beim Eintreffen der Feuerwehr vollständig in Flammen. © Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen

Die Polizei in Anhalt Bitterfeld informierte am frühen Dienstagnachmittag über den Brand. Auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr teilten einen Bericht auf ihrer offiziellen Webseite.

Demnach wurde das Feuer in der Berliner Straße an der Bitterfeld-Wolfener Seepromenade des Großen Goitzschesees gegen 3.49 Uhr gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Standbar bereits vollständig in Flammen und dichter Rauch stieg auf. Das Feuer drohte sich auf den Servicebereich auszubreiten.

Obwohl die insgesamt 22 Kameraden der Feuerwehr schnell vor Ort waren und direkt mit dem Löschen begannen, konnte das Gebäude nicht gerettet werden.