Hoher Schaden: Strandbar steht plötzlich in Flammen und brennt komplett aus
Bitterfeld-Wolfen - Ein verheerender Brand zerstörte in der vergangenen Nacht ein Lokal in Sachsen-Anhalt komplett. Die Löscharbeiten waren schwierig, der entstandene Sachschaden groß.
Die Polizei in Anhalt Bitterfeld informierte am frühen Dienstagnachmittag über den Brand. Auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr teilten einen Bericht auf ihrer offiziellen Webseite.
Demnach wurde das Feuer in der Berliner Straße an der Bitterfeld-Wolfener Seepromenade des Großen Goitzschesees gegen 3.49 Uhr gemeldet.
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Standbar bereits vollständig in Flammen und dichter Rauch stieg auf. Das Feuer drohte sich auf den Servicebereich auszubreiten.
Obwohl die insgesamt 22 Kameraden der Feuerwehr schnell vor Ort waren und direkt mit dem Löschen begannen, konnte das Gebäude nicht gerettet werden.
Schwierige Löscharbeiten
Die Löscharbeiten dauerten bis circa 6 Uhr an. "Aufgrund eines Teileinsturzes der Dachkonstruktion sowie diverser elektrischer Großgeräte gestalteten sich die Restlöscharbeiten schwierig", erklärte die Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen.
Ersten Informationen zufolge liegt der Sachschaden bei ungefähr 60.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen