28.02.2024 10:30 Hoher Schaden und Einsturzgefahr: Feuer zerstört Haus

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Gera ein Wohnhaus in Flammen aufgegangen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Von Christian Rüdiger

Gera - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Gera ein Wohnhaus in Flammen aufgegangen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, das Haus des Rentners allerdings nicht. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa Wie die Einsatzkräfte erklärten, brannte der Dachstuhl des betroffenen Gebäudes in der Parkgasse lichterloh. Der einzige Bewohner des Hauses, ein 85-Jähriger, konnte sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Er wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Häuser konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Feuerwehreinsätze Gasleck führt zu Explosion: Wohnhaus eingestürzt, ein Schwerverletzter Während des Einsatzes mussten die Kameraden ein Teil des Dachstuhls bzw. der Decke entfernen, um den Brand vollständig löschen zu können. Während der Löscharbeiten mussten die umliegenden Straßen und die Bahnstrecke von Greiz nach Berga gesperrt werden. Das Haus ist nach dem Feuer nicht bewohnbar und wurde als einsturzgefährdet eingestuft. Laut Polizeiangaben beläuft sich der Schaden auf rund 100.000 Euro. Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor. Die Kripo ermittelt.

Titelfoto: David Inderlied/dpa