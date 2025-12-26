Hotelbrand in Heidelberg: Zwei Verletzte und hoher Schaden

Heidelberg - Am Donnerstagabend kam es in Heidelberg zu einem Hotelbrand. Während die 14 Gäste rechtzeitig gerettet werden konnten, ist der Sachschaden immens.

Flammen schlugen aus dem Dachstuhl. © René Priebe / PR-Video

Aus bislang ungeklärter Ursache entfachte sich der Brand im obersten Stockwerk des Hotels im Kranichweg und breitete sich laut Polizei rasch über den gesamten Dachstuhl aus.

Die 14 Gäste des Hotels konnten das Gebäude glücklicherweise rechtzeitig verlassen. Aufgrund der winterlichen Temperaturen stellte die Feuerwehr einen sogenannten Kältebus zur Verfügung.

Zwei Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, eine Person wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Das Hotel ist durch das Feuer sowie die Löscharbeiten derzeit unbewohnbar. Da die Bewohner nicht in ihre Zimmer zurückkehren konnten, wurden sie in Ausweichunterkünfte gebracht.