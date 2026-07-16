Stundenlanger Feuerwehreinsatz im Harz: Dachstuhl steht in Vollbrand

Aderstedt - In Aderstedt ( Harz ) ist am frühen Mittwochmorgen der Dachstuhl eines Hauses in Vollbrand geraten. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Die Flammen griffen auf ein weiteres Gebäude über. © Bildmontage: Polizeirevier Harz

Nach Angaben des Polizeireviers Harz wurde gegen 5 Uhr gemeldet, dass ein Feuer in einem leer stehenden Gebäude in der Karl-Marx-Straße ausgebrochen war.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Dachstuhl bereits vollständig in Flammen stand. Zudem griff das Feuer auf ein nebenstehendes Gebäude über.

Die Feuerwehren der Ortslagen Aderstedt, Huy, Schlanstedt, Pabstorf, Halberstadt und Dedeleben waren mit insgesamt 50 Kameraden für die Löscharbeiten mehrere Stunden im Einsatz.

Verletzt wurde niemand.