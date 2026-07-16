120 Quadratmeter in Flammen: Schuppenbrand hält Feuerwehr auf Trab

Rathenow - Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem dramatischen Brandeinsatz nach Rathenow gerufen: Ein Schuppen stand lichterloh in Flammen.

Die Flammen hätten auch auf umliegende Bäume übergegriffen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, dauerte es etwa drei Stunden, bis das Feuer im Landkreis Havelland komplett gelöscht war.

Demnach hatten die Flammen auch auf umliegende Bäume übergegriffen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schuppen soll aber eingestürzt sein. Eine Schadenshöhe nannte die Polizei vorerst nicht.

Den Angaben nach erfuhr die Polizei gegen 4 Uhr morgens, dass es in der Straße Alte Ziegelei brennt.