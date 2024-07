Hühnerstall in Flammen! 150 Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer: "Massiver Löschangriff"

Greding - Im mittelfränkischen Landkreis Roth mussten rund 150 Einsatzkräfte gegen Mitternacht wegen eines Feuers in einem Stall ausrücken.

Allein von der Feuerwehr waren rund 120 Kameraden vor Ort, um den Flammen Herr zu werden. © vifogra

Bei dem Einsatz in der Nacht auf Donnerstag waren allein von den umliegenden Feuerwehren 120 Kameraden im Einsatz. Hinzu kam Unterstützung des Technischen Hilfswerks, vom Rettungsdienst und der Polizei.

Zuerst war ein Dachstuhlbrand gemeldet worden, der auf den angrenzenden Stall überzugreifen drohte. Als die Feuerwehr vor Ort war, stand diese Scheune bereits in Vollbrand.

"Der Stall ist zweigeteilt, also in der Mitte noch abgemauert. Wir haben dann sofort [...] mit massivem Löschangriff, mit mehreren Rohren versucht, das Gebäude zu halten beziehungsweise abzuschirmen", so der Einsatzleiter und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Greding, Emanuel Löchl.

"Im hinteren Gebäudeteil, den wir haben halten können, waren auch noch Tiere untergebracht, die man aber vorsichtshalber vorher in Sicherheit bringen konnte. Das waren Puten und Hühner."

Bis in die frühen Morgenstunden waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Flammen zu löschen und die Folgemaßnahmen abzuschließen.