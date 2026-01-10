Hund eingefroren: Feuerwehr rettet Tier vor dem Tod

Dobbrun/Osterburg - Die Feuerwehr im altmärkischen Osterburg ( Landkreis Stendal ) hat am Freitagnachmittag einen Hund vor dem sicheren Tod bewahrt.

Der Vierbeiner war beim Auffinden regungslos und völlig unterkühlt. © Screenshot/Facebook/Tierheim.Stendal.Borstel

Dieser war im Fluss Biese zwischen den Ortschaften Dobbrun und Kalandshofen eingefroren.

Ein Bürger entdeckte den Vierbeiner und verständigte sofort die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Kameraden sei er unterkühlt gewesen und habe kaum Regung gezeigt, teilte die Freiwillige Feuerwehr Osterburg mit.

Die angerückten Männer zögerten nicht lange und holten den Hund aus dem Eis. Anschließend wickelten sie ihn in Decken ein, die ihm etwas Wärme spenden sollten.

Nach dem Einsatz übernahm das Tierheim Stendal die Fellnase und versuchte zunächst, den Halter ausfindig zu machen.

Einen Chip zum Auslesen von Halterdaten habe das Tier nicht gehabt.