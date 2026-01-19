Hund stirbt bei Wohnungsbrand: Auch sein Frauchen wird verletzt

Rostock - Schock in Mecklenburg-Vorpommern : Am Sonntagnachmittag gegen kurz nach 17 Uhr ist ein Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Rostock ausgebrochen.

Am Sonntagnachmittag ist ein Feuer in einer Rostocker Wohnung ausgebrochen. Ein Hund starb. © Stefan Tretropp

Die Einsatzkräfte eilten in den Kurt-Schumacher-Ring im Stadtteil Dierkow.



Vor Ort habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24. Eine Evakuierung des Hauses sei zunächst nicht erforderlich gewesen.

In der betroffenen Wohnung habe sich eine 64-jährige Frau befunden, die bewusstlos gerettet und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde.

Neben der Frau befanden sich auch Tiere in der Wohnung - ein Hund und eine Katze. Der Hund kam durch den Brand ums Leben, die Katze wurde gerettet.