Hunderte Strohballen in Brand: Feuerwehr schließt Brandstiftung aus

Großweitzschen - Feuerwehrgroßeinsatz in Großweitzschen ( Mittelsachsen )!

Auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hartha waren vor Ort. © Feuerwehr Hartha

Wie die Feuerwehr Hartha auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, gab es am Dienstag gegen 12.57 Uhr die Meldung eines Feuers im Großweitzschener Ortsteil Stocken.

Wie die Polizei am vergangenen Mittwoch mitteilte, waren auf einer Fläche von etwa 20 Metern mal sieben Metern in Summe mehrere hundert Strohlballen in Brand geraten.

Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Klimaanlagen und Lüftungen abzuschalten und den Aufenthalt im Freien vermeiden.

Zwei Männer (20, 44) waren zudem am Dienstag wegen des Verdachts der Rauchgasintoxikation zur Untersuchung in ein Krankenhaus gekommen

Ein Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei hatte am gestrigen Mittwoch den Brandort untersucht. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist am ehesten von einer Selbstentzündung der Ballen auszugehen.