Im Dachgeschoss ausgebrochen: Feuer in Freiburger Mehrfamilienhaus
Von Lena Brandner
Freiburg - In einem Mehrfamilienhaus in Freiburg ist am frühen Morgen ein Brand ausgebrochen.
Das Feuer sei in einer Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit.
Zum Zeitpunkt des Brandes hätten sich demnach sieben Menschen im Haus befunden, verletzt wurde niemand.
Die Höhe des Schadens und die Ursache des Brandes waren zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Feuerwehr war zunächst noch vor Ort, um nach Glutnestern zu suchen und diese zu löschen.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa