Im Dachgeschoss ausgebrochen: Feuer in Freiburger Mehrfamilienhaus

Freiburg - In einem Mehrfamilienhaus in Freiburg ist am frühen Morgen ein Brand ausgebrochen.

Das Feuer sei in einer Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Zum Zeitpunkt des Brandes hätten sich demnach sieben Menschen im Haus befunden, verletzt wurde niemand.