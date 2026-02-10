Scheune brennt lichterloh: Bauern unterstützen Feuerwehr mit Güllewagen

Schülp - Am Montagabend ist eine Scheune bei Schülp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in Brand geraten. Die Feuerwehr bekam Unterstützung von benachbarten Bauern.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits lichterloh in Flammen. © Daniel Passig KFV RD-ECK

Gegen 21.30 Uhr habe eine Anwohnerin den Brandgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt. Als die Retter wenig später eintrafen, stand das landwirtschaftliche Gebäude bereits in Vollbrand, teilte die Feuerwehr mit.

Durch einen massiven Löscheinsatz konnten die rund 60 Kräfte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern, die Scheune war allerdings nicht mehr zu retten.

Unterstützung bekam die Feuerwehr von Bauern. "In der Nähe war ein Hydrant, aber es wurde mehr Wasser benötigt", so Feuerwehrsprecher Daniel Passig gegenüber TAG24.

Landwirte kamen zu Hilfe und lieferten mit Güllewagen zusätzliches Löschwasser. "So haben wir uns einen Pendelverkehr erspart. Die Landwirte unterstützen sich da ja schnell gegenseitig. Das war enorm hilfreich", lobte Passig.

Gegen 22.45 Uhr sei das Feuer schließlich unter Kontrolle gewesen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis tief in die Nacht.