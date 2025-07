Im strömenden Regen: Kleiner Hund droht von Dach zu stürzen

Altenmarkt an der Triesting - Ein kleiner, durchnässter Hund auf dem Dach eines Wohnhauses hat am Wochenende die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Über ein offenes Fenster war der Hund aufs Dach geklettert. © Feuerwehr Altenmarkt an der Triesting

Während es aus vollen Kübeln schüttete, stand der Vierbeiner am Samstagmorgen in luftiger Höhe auf einem Dach in der österreichischen Gemeinde Altenmarkt an der Triesting.

Zuvor war die mutige Pfote offenbar durch ein offenes Fenster geklettert, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte.

Der Anblick der im Regen stehenden Fellnase ist nicht nur traurig, die Aktion war zudem auch brandgefährlich. Dass der Hund in die Tiefe stürzte, konnten die Einsatzkräfte glücklicherweise aber verhindern.

Unten am Boden errichteten die Kameraden der Feuerwehr einen Fallschutz, um dem Hund im Fall der Fälle eine weiche Landung zu ermöglichen.

Hierbei blieb es bei einer reinen Vorsichtsmaßnahme, denn die Rettung des Tieres erfolgte letztlich ganz klassisch über eine Leiter.