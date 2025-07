28.07.2025 11:10 Feuer auf Schulgelände in Bergisch Gladbach: Polizei sucht nach Zeugen

In der Nacht zu Sonntag ist es auf einem Schulgelände an der Sankt-Antonius-Straße in Bergisch Gladbach-Herkenrath zu einem Brand gekommen.

Von Jonas Reihl

Bergisch Gladbach - In der Nacht zu Sonntag ist es auf einem Schulgelände an der Sankt-Antonius-Straße in Bergisch Gladbach-Herkenrath zu einem Brand gekommen. Alles in Kürze Feuer auf Schulgelände in Bergisch Gladbach.

Fünf Mülltonnen gerieten in Brand.

Niemand wurde verletzt.

Polizei sucht nach Zeugen.

Ermittlungen zur Brandursache laufen. Mehr anzeigen Die Mülltonnen sind aufgrund der Hitze geschmolzen. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis Wie die Feuerwehr am Montag berichtet, sei die Leitstelle gegen 1.40 Uhr am frühen Sonntagmorgen alarmiert worden, nachdem ein aufmerksamer Zeuge die Flammen entdeckt hatte. Demnach seien fünf große Mülltonnen in Brand geraten und durch die Hitze regelrecht geschmolzen. Die Feuerwehr löschte das Feuer zügig und übergab die Einsatzstelle anschließend an die Polizei. Verletzt wurde niemand. Diese habe die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen, heißt es weiter. Unter anderem wurde in diesem Zuge auch eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Feuerwehreinsätze Zimmerbrand in NRW-Pflegeheim: Zwei Personen verletzt Feuerwehreinsätze Zehn Meter hoher Schrotthaufen brennt: Feuerwehr drei Stunden lang im Einsatz Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Brandes oder zu verdächtigen Personen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02202/205-0 entgegengenommen. An der Sankt-Antonius-Straße in Herkenrath befinden sich neben der Gemeinschaftsgrundschule Herkenrath auch die Städtische Realschule Herkenrath sowie das Gymnasium Herkenrath. Wo genau das Feuer ausgebrochen ist, wollte die Polizei auf Nachfrage von TAG24 nicht mitteilen.

Titelfoto: Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis