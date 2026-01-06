Inferno auf A7: E-Autos brennen auf Lastwagen vollständig aus

Kassel - Auf der A7 bei Kassel ist es am Montagabend zu einem Brand auf einem Autotransporter gekommen. Die Autobahn musste voll gesperrt werden.

Wieso die E-Autos auf dem Transporter plötzlich Feuer fingen, ist bislang noch nicht geklärt. © 5VISION.NEWS

Nach Angaben der Feuerwehr Kassel waren mehrere E-Autos auf dem Lastwagen im Bereich der Abfahrt zur A49 bei Lohfelden aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Vier der insgesamt sechs geladenen Fahrzeuge standen beim Eintreffen der Einsatzkräfte lichterloh in Flammen und konnten nicht mehr gerettet werden.

Das Feuer griff zudem auf eine angrenzende Lärmschutzwand über. Ein Trupp konnte unter Atemschutz den Brand an der Wand rasch unter Kontrolle bringen.

Nachdem die Berufsfeuerwehr den Hauptbrand erfolgreich gelöscht hatte, übernahmen weitere Einsatzkräfte die Nachlöscharbeiten.

Dabei kam unter anderem ein Schaumrohr zum Einsatz, um verbliebene Glutnester zu bekämpfen und ein Wiederaufflammen zu verhindern.