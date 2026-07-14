Feuerwehr wird zu Flächenbrand gerufen, doch die Landwirte sind bereits zur Stelle

Großbardau - Feuerwehreinsatz am Dienstagnachmittag zwischen Großbardau und Grethen bei Grimma: Gleich mehrere Wachen wurden gegen 16 Uhr zu einem Flächenbrand alarmiert. Als die Kameraden eintrafen, waren die lokalen Landwirte bereits zur Stelle.

Feuerwehreinsatz auf einem Feld bei Grimma, doch als die Kameraden am Ort des Geschehens eintrafen, hatten die lokalen Landwirte den Brand bereits größtenteils eingedämmt. © Sören Müller

Der Brand war auf einem bereits abgeernteten Feld an der K8351 ausgebrochen. Aufgrund der trockenen Vegetation bestand zunächst die Gefahr, dass sich die Flammen auf angrenzende Flächen ausbreiten könnten.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Großbardau, Kleinbardau, Grimma und Großbothen sowie die Drohenstaffel aus Hohnstädt eilten zum Ort des Geschehens.

Noch bevor die Kameraden am Einsatzort angekommen waren, hatten die Landwirte jedoch bereits umsichtig reagiert. Mithilfe ihrer Maschinen hatten sie umgehend Schneisen rund um die Brandstelle gezogen und die betroffene Stelle anschließend mit ihren Grubbern umgegraben, wodurch sie eine Ausbreitung des Feuers verhinderten.

Als die Feuerwehren eintrafen, war der Brand bereits größtenteils eingedämmt, wie TAG24 von vor Ort erfuhr. Dies bestätigte auch ein Sprecher der Rettungsleitstelle. "Das konnte schnell abgehandelt werden. Gegen 16.25 Uhr wurden die Kräfte bereits reduziert", erklärte er.