11.11.2024 08:39 Inferno im Treppenhaus: Feuerwehr rettete sechzehn Bewohner per Drehleiter!

Bei einem Feuer in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Düsseldorf hat die Feuerwehr in der Nacht zu Montag sechzehn Bewohner retten müssen.

Von Patrick Richter

Düsseldorf - Wegen eines Treppenhausbrandes in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf, hat die Feuerwehr in der Nacht zu Montag sechzehn Bewohner retten müssen. Im Eingangsbereich dieses Treppenhauses in Düsseldorf Friedrichstadt hatte es in der Nacht zu Montag gebrannt. © Patrick Schüller Wie die Einsatzkräfte am Montagmorgen mitteilten, war der Brand in der Nacht gegen 2.58 Uhr in der Kirchfeldstraße im Stadtteil Friedrichstadt ausgebrochen. Beim Eintreffen der Retter stand bereits der Eingangsbereich des Treppenhauses im Vollbrand. Starker Rauch verhinderte, dass die Bewohner aus den Wohnungen darüber selbstständig ins Freie gelangen konnten. Aus diesem Grund setzte der Einsatztrupp umgehend Drehleitern ein, um die Bewohner von oben in Sicherheit zu bringen. Verletzt wurde dadurch niemand. Feuerwehreinsätze Mitten im Wald: Wohnwagen in Flammen aufgegangen Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute konnte im Anschluss verhindert werden, dass weitere Gebäudeteile durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurden. Nachdem das Feuer gelöscht und das Treppenhaus durchgelüftet war konnten alle sechzehn Personen wieder wohlbehalten in ihre Wohnungen zurückkehren. Treppenhaus stand in Flammen: Unfall oder Absicht? Polizei ermittelt Weil die Bewohner nicht durchs Treppenhaus ins Freie konnten, musste die Feuerwehr sechzehn Bewohner per Drehleiter nach unten befördern. © Patrick Schüller Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden. Die Kriminalpolizei hat aufgrund des Feuers im Treppenhaus nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Patrick Schüller