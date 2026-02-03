Inferno in Nordhessen: Mehrzweckhaus samt Kegelbahn brennt - halbe Million Euro Schaden

Wildeck-Raßdorf - Mehrere Hunderttausend Euro! Ein Großbrand hat im nordhessischen Wildeck-Raßdorf für einen riesigen Sachschaden in einem Mehrzweckhaus mit angeschlossener Kegelbahn gesorgt.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Mehrzweckhaus samt Kegelbahn bereits in Vollbrand. © Feuerwehr Wildeck-Obersuhl

Wie aus einer Mitteilung der Feuerwehr hervorgeht, bemerkten Anwohner in der Nacht auf Dienstag ein Feuer im Dachbereich des Gebäudes und alarmierten sofort die Einsatzkräfte.

Kurz vor Mitternacht waren daraufhin Feuerwehr und Polizei in den Ortsteil Raßdorf ausgerückt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Mehrzweckhaus bereits in Vollbrand.

Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuer in der zugehörigen Kegelbahn ausgebrochen.

Da ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Gebäude befanden, konzentrierte sich die Feuerwehr darauf, die Halle selbst sowie das direkt angrenzende Feuerwehrgerätehaus zu schützen.

Mehrere Trupps nahmen unter Atemschutz die Brandbekämpfung auf.