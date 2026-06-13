Inferno verschlingt Lagerhalle: Halbe Million Euro Schaden

Ursensollen - Beim Brand einer Lagerhalle in der Oberpfalz soll ein Schaden in Höhe von einer halben Million Euro entstanden sein.

Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften gegen die Flammen in der Lagerhalle. © NEWS5 / Malte Tiedemann

Das sagte der Besitzer gegenüber der Polizei, wie deren Sprecher mitteilte.

Die Feuerwehr war am Freitag kurz vor 23 Uhr zur Halle in Ursensollen (Landkreis Amberg-Sulzbach) alarmiert worden. Einsatzkräfte waren noch in der Nacht auf Samstag mit dem Löschen beschäftigt.

Das Gebäude sei stark beschädigt worden und gelte als einsturzgefährdet, teilte die Polizei nach Ende der Löscharbeiten mit.

In der Lagerhalle soll unter anderem ein Lastwagen gestanden haben.