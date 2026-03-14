Inferno zerstört Werkstatt und mehrere Autos

Bruck in der Oberpfalz - Beim Brand in einer Autowerkstatt am Samstag im Landkreis Schwandorf ist ein hoher Schaden entstanden.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich der Brand auf eine weitere Halle ausbreitete. © NEWS5 / Malte Tiedemann

In der Lagerhalle fielen mehrere Fahrzeuge den Flammen zum Opfer. Die Feuerwehr kämpfte mit mehr als 100 Kräften gegen den Brand und konnte verhindern, dass das Feuer auf eine benachbarte Halle übergriff.

Ein Mitarbeiter der Werkstatt erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, teilte die Polizei mit.

Ersten Einschätzungen zufolge liegt der Sachschaden im oberen sechsstelligen Bereich.