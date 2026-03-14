Inferno zerstört Werkstatt und mehrere Autos
Bruck in der Oberpfalz - Beim Brand in einer Autowerkstatt am Samstag im Landkreis Schwandorf ist ein hoher Schaden entstanden.
In der Lagerhalle fielen mehrere Fahrzeuge den Flammen zum Opfer. Die Feuerwehr kämpfte mit mehr als 100 Kräften gegen den Brand und konnte verhindern, dass das Feuer auf eine benachbarte Halle übergriff.
Ein Mitarbeiter der Werkstatt erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, teilte die Polizei mit.
Ersten Einschätzungen zufolge liegt der Sachschaden im oberen sechsstelligen Bereich.
Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Möglicherweise lösten Funken beim Gebrauch eines Winkelschleifers den Brand aus, so die Beamten.
Titelfoto: NEWS5 / Malte Tiedemann