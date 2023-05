24.05.2023 17:46 Jerichow: Hund rettet Hausbewohner vor Feuer

In Jerichow kam es am Mittwoch zu einem Brand in einem Haus. Die Bewohner des Hauses wurden durch ihren Hund vor dem Schlimmsten bewahrt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Jerichow - Im Jerichower Land hatten Bewohner eines Hauses besonderes Glück, als ihr Vierbeiner sie vor dem Schlimmsten bewahrte. 32 Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Laut der Polizeiinspektion Stendal kam es am Mittwoch kurz vor 1 Uhr in einem Haus in der Gemeinde Jerichow zu einem Schornsteinbrand. Die schlafenden Bewohner wurden glücklicherweise durch ihren Hund geweckt und bemerkten den Rauch. Alle Personen konnten das Gebäude selbstständig verlassen und informierten die Feuerwehr, welche wenig später mit neun Fahrzeugen zum Einsatz erschienen. Feuerwehreinsätze Flammen auf Firmengelände in Wernigerode: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Ursache für den Schornsteinbrand war scheinbar eine vor Jahren verbaute Wand hinter dem Ofen. Die Wand soll über die Jahre durch die Wärme des Ofens porös geworden sein und fing mit der hinter der Wand befindlichen Dämmwolle Feuer. Ein Schornsteinfeger bestätigte dies Vermutung später. Die beiden Bewohner des Hauses wurden zur Beobachtung auf Verdacht einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Stendal gebracht.

