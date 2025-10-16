Junger Mann tötet Käfer mit Feuerstrahl: Kurz darauf brennt Wohnung

Neckargemünd - Ein junger Mann (20) in Neckargemünd bei Heidelberg wollte am Mittwochnachmittag einen Käfer töten. Dabei hat er einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Die Feuerwehr rückte an und konnte den Brand rasch löschen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Der 20-Jährige war wohl in einer Wohnung in der Bahnhofstraße zu Besuch. Gegen 17 Uhr setzte er eine Deo-Spraydose und ein Feuerzeug ein, um einen Käfer zu unschädlich zu machen.

Der junge Mann richtete den Feuerstrahl auf das Insekt, das sich auf einer Holzkommode befand. Kurz darauf ging er duschen.

In der Zwischenzeit breitete sich ein Feuer aus, auch der Alarm ging los. "Als er den starken Rauchgeruch bemerkte, versuchte er mit einer Gießkanne die Flammen zu löschen", berichtete die Polizei. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.