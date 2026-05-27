Flammeninferno in Luckenwalde: NINA reißt Anwohner aus dem Schlaf

Luckenwalde (Teltow-Fläming) - In der Nacht zu Mittwoch musste die Feuerwehr in Brandenburg zu einem Großbrand in Luckenwalde ausrücken.

Die Feuerwehrleute sahen sich einem flammenden Inferno gegenüber. © 7aktuell.de | Theo N. und Luca W.

Gegen Mitternacht geriet aus bislang ungeklärter Ursache im Ortsteil Frankenfelde eine große Strohmiete in Brand. Der Feuerschein und die große Rauchsäule waren kilometerweit sichtbar.

Beim Eintreffen der Brandbekämpfer standen die 300 Strohballen bereits lichterloh in Flammen. Das Feuer hatte zudem auf eine angrenzende Scheune übergegriffen. Ein Stall mit Nutzvieh blieb von dem Brand verschont.

Auf der rund 800 Quadratmeter großen Agrarfläche stehen drei größere Hallen und einige kleine. Wohnhäuser befinden sich nicht in unmittelbarer Nähe. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.

Aufgrund der massiven Rauchentwicklung wurde eine Warnmeldung über NINA abgesetzt, die für die Städte Luckenwalde und Jüterbog sowie die Gemeinde Nuthe-Urstromtal galten. Anwohner wurden darauf hingewiesen, sofort Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.