Schwarze Rauchwolken über Dölzig: Feuerwehrübung löst echten Einsatz aus

Dölzig - Das war so nicht geplant: Gleich mehrere besorgte Anwohner riefen am Dienstagabend die Feuerwehr . Grund waren schwarze Rauchwolken, die aus einem Waldstück in Dölzig kamen.

Schwarzer Rauch über Dölzig: Doch das soll nur eine Übung sein. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

"Es handelt sich um eine angemeldete Übung der Feuerwehr Dölzig", bestätigte ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf Anfrage von TAG24.

Ziel sei es gewesen, den Brand einer Gartenlaube nachzustellen und damit den Einsatz im Ernstfall zu üben.

Dabei kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung, die über mehrere Kilometer hinweg zu sehen war. Daraufhin riefen gleich mehrere Personen die Feuerwehr.

Weil zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, ob es sich um einen parallelen Brand handelte oder die Kameraden weitere Unterstützung benötigen, wurden zusätzliche Kräfte zu dem Wäldchen in Dölzig geschickt.