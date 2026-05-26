Schwarze Rauchwolken über Dölzig: Feuerwehrübung löst echten Einsatz aus
Dölzig - Das war so nicht geplant: Gleich mehrere besorgte Anwohner riefen am Dienstagabend die Feuerwehr. Grund waren schwarze Rauchwolken, die aus einem Waldstück in Dölzig kamen.
"Es handelt sich um eine angemeldete Übung der Feuerwehr Dölzig", bestätigte ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf Anfrage von TAG24.
Ziel sei es gewesen, den Brand einer Gartenlaube nachzustellen und damit den Einsatz im Ernstfall zu üben.
Dabei kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung, die über mehrere Kilometer hinweg zu sehen war. Daraufhin riefen gleich mehrere Personen die Feuerwehr.
Weil zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, ob es sich um einen parallelen Brand handelte oder die Kameraden weitere Unterstützung benötigen, wurden zusätzliche Kräfte zu dem Wäldchen in Dölzig geschickt.
Laut TAG24-Informationen seien diese jedoch schnell wieder am Abrücken gewesen. Die Kräfte vor Ort habe man gebeten, zügig mit den Löscharbeiten zu beginnen. Die Übung läuft noch.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof