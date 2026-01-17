Inferno mit meterhoher Rauchwolke: Großbrand vernichtet Reifenlager

Karlsruhe - Meterhohe Flammen in Karlsruhe: Ein 500 Quadratmeter großes Reifenlager ist in Brand geraten und hat eine enorme Rauchentwicklung verursacht.

Es entstand eine heftige Rauchwolke. © Tim Müller / EinsatzReport24

Wie die Feuerwehr mitteilte, schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits meterhohe Flammen aus dem Lager.

Demnach war das Feuer in der Nacht zum Samstag aus bislang unbekanntem Grund ausgebrochen.

Die Flammen drohten, auf ein benachbartes Gebäude überzugreifen. Die Feuerwehr leitete umgehend die Löscharbeiten ein.