Inferno mit meterhoher Rauchwolke: Großbrand vernichtet Reifenlager

Meterhohe Flammen, dichter Rauch: In Karlsruhe geht ein Reifenlager in Flammen auf. Wie die Feuerwehr Schlimmeres verhindern konnte.

Von Jana Renkert

Karlsruhe - Meterhohe Flammen in Karlsruhe: Ein 500 Quadratmeter großes Reifenlager ist in Brand geraten und hat eine enorme Rauchentwicklung verursacht.

Es entstand eine heftige Rauchwolke.  © Tim Müller / EinsatzReport24

Wie die Feuerwehr mitteilte, schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits meterhohe Flammen aus dem Lager.

Demnach war das Feuer in der Nacht zum Samstag aus bislang unbekanntem Grund ausgebrochen.

Die Flammen drohten, auf ein benachbartes Gebäude überzugreifen. Die Feuerwehr leitete umgehend die Löscharbeiten ein.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.  © Tim Müller / EinsatzReport24

Wegen der starken Rauchentwicklung führten die Einsatzkräfte Schadstoffmessungen im Stadtgebiet durch. Laut Feuerwehr waren die Messungen unauffällig: Es bestehe keine Gefahr für die Karlsruher.

Titelfoto: Bildmontage: Tim Müller / EinsatzReport24

