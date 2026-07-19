Notruf von außerhalb der Hansestadt: Drei Personen mit Vergiftung in Hamburger Wohnung entdeckt

Hamburg - Schockierende Szene in der Hansestadt : Am frühen Sonntagmorgen rückten Einsatzkräfte in den Hamburger Stadtteil Altona aus. Der Grund: Offenbar mehrere bewusstlose Personen in einer Wohnung.

Rettungskräfte rückten am frühen Sonntagmorgen nach Hamburg-Altona aus. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Zunächst erhielt die Feuerwehr gegen 6.30 Uhr einen Anruf von außerhalb Hamburgs, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Die Frau am Hörer teilte den Einsatzkräften mit, dass sich in der betroffenen Hamburger Wohnung drei Personen befinden, die eine Vergiftung erlitten haben.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll es sich dabei um die Folgen von Drogenmissbrauch handeln.

Weiter erklärte die Anruferin, dass zwei der drei Personen in der Wohnung offenbar bereits bewusstlos seien. Die dritte sei zudem auch kurz vor der Bewusstlosigkeit gewesen. Bei der Anruferin handelte es sich damit offenbar um eine Bekannte einer der Personen in der Wohnung.

Aufgrund des Notrufs rückten die Einsatzkräfte mit drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug aus. Auch ein Löschfahrzeug rückte an für den Fall, womöglich die betroffene Wohnungstür aufbrechen zu müssen.