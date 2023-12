15.12.2023 20:44 Kaufhaus in Flammen! Großeinsatz im Norden

Heiligenhafen - Flammen-Inferno! Ein Gebäudekomplex mit einem Kaufhaus und einer Spielhalle ist am Freitagabend in Heiligenhafen (Schleswig-Holstein) in Brand geraten. In Heiligenhafen ist am Freitagabend ein Gebäudekomplex mit einem Kaufhaus und einer Spielhalle in Brand geraten. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa Es gebe keine Kenntnis über Verletzte, sagte ein Sprecher der Polizei-Leitstelle. Die Feuerwehr sei im Löscheinsatz. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

