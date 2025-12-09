Keine Feier: Feuerwerke zünden über Sangerhausen

Sangerhausen - Am Montagabend blitzten am Himmel über Sangerhausen ( Landkreis Mansfeld-Südharz ) mehrere Feuerwerke auf. Gefeiert wurde jedoch nichts.

Während des Löscheinsatzes flogen mehrere Raketen in die Luft. © Screenshot/Facebook/feuerwehrsangerhausen

Grund dafür war ein Feuer in einer Garage, teilte die Freiwillige Feuerwehr Sangerhausen auf Facebook mit.

Darin sollen sich zum Zeitpunkt des Brandes größere Mengen Pyrotechnik befunden haben.

Zunächst hatten mehrere Personen Knallgeräusche wahrgenommen und erst anschließend die brennende Garage entdeckt.

Was genau die Flammen hervorgerufen hatte, ist noch nicht geklärt. Insgesamt kümmerten sich 48 Einsatzkräfte mit sieben Löschfahrzeugen um den Brand.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) teilte ein Polizeisprecher mit, dass die Garagentür offen gestanden haben soll. Deshalb gehen die Ermittler von einem vorsätzlich gelegten Feuer aus.