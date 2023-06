29.06.2023 13:50 Keller brennt in Mehrfamilienhaus in Burg: Fortsetzung einer Brandserie?

Am Mittwochmorgen stand der Keller eines Mehrfamilienhauses in Burg bei Magdeburg in Brand. Die Polizei ermittelt nun nach der Brandursache.

Von Lena Schubert

Burg - Am Mittwochmorgen stand der Keller eines Mehrfamilienhauses in Burg bei Magdeburg in Brand. Die Polizei ermittelt nun nach der Brandursache. Polizei und Feuerwehr waren bei einem Brand in Burg im Einsatz. (Symbolbild) © 123rf/foottoo Gegen 9.15 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen vor Ort drangen bereits dichte Rauchschwaden aus dem Untergeschoss des Hauses am Südring. Über 30 Einsatzkräfte der umliegenden Wehren konnten zunächst alle Bewohner aus ihren Wohnungen retten und dann die Flammen ablöschen, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit. Durch das Feuer wurden Versorgungsleitungen beschädigt, weshalb die Wohnungen derzeit unbewohnbar sind. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Feuerwehreinsätze Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt: Tankstelle evakuiert Eine Frau wurde mit Rauchgasintoxikation leicht verletzt ins Krankenhaus eingewiesen. Der Brand war im Keller des Hauses ausgebrochen, doch was genau die Ursache war, ist bisher unklar. Brandermittler haben ihre Arbeit vor Ort aufgenommen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass das Feuer in Verbindung mit einem Brand steht, der am 30. Mai in unmittelbarer Nähe ausgebrochen war. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

