Kellerbrand im Erzgebirge: Was ist passiert?

Zschorlau - Im Keller eines Einfamilienhauses im Erzgebirge brach am Montagmorgen ein Feuer aus.

Das glimmende Brandgut wurde nach draußen gebracht und dort abgelöscht. © Niko Mutschmann

Die Einsatzkräfte wurden gegen 9.15 Uhr in den Zschorlauer Ortsteil Burkhardtsgrün gerufen. Dort war im Keller eines Einfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Starke Rauchwolken stiegen auf.

Unter Atemschutz ging ein Angriffstrupp zur Brandbekämpfung ins Gebäude. Doch anstatt das Feuer im Inneren zu löschen, trugen die Einsatzkräfte das glimmende Brandgut ins Freie und löschten es dort vollständig ab. So konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei wurde niemand verletzt.

Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen.