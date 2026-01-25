3.339
Verheerender Brand in Sachsen: Carport geht in Flammen auf
Meerane - Am Sonntagmittag ist es in Meerane (Landkreis Zwickau) zu einem verheerenden Brand gekommen.
Das Feuer war gegen 13 Uhr an einem Mehrfamilienhaus an der Steilen Wand kurz vor dem Chemnitzer Platz ausgebrochen. Eine dunkle Rauchsäule war weithin sichtbar.
Ein Carport stand komplett in Flammen. Laut einem Polizeisprecher hatte ein technischer Defekt eines Kabels einen Misthaufen neben dem Unterstand in Brand gesetzt.
Der Besitzer versuchte das Feuer noch selbst zu löschen. Auch eine Hauswand wurde beschädigt.
Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.
Erstmeldung: 25. Januar, 14.31 Uhr, zuletzt aktualisiert: 15.19 Uhr
Titelfoto: Ralph Köhler/propicture