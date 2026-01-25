Verheerender Brand in Sachsen: Carport geht in Flammen auf

Meerane - Am Sonntagmittag ist es in Meerane (Landkreis Zwickau ) zu einem verheerenden Brand gekommen.

Der Carport an dem Mehrfamilienhaus in Meerane stand in Vollbrand. © Ralph Köhler/propicture

Das Feuer war gegen 13 Uhr an einem Mehrfamilienhaus an der Steilen Wand kurz vor dem Chemnitzer Platz ausgebrochen. Eine dunkle Rauchsäule war weithin sichtbar.

Ein Carport stand komplett in Flammen. Laut einem Polizeisprecher hatte ein technischer Defekt eines Kabels einen Misthaufen neben dem Unterstand in Brand gesetzt.