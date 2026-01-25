Waghalsiger Einsatz bei Magdeburg: Feuerwehr rettet Wildschweine aus Eis-Fluss

Burg - Spektakuläre Rettungsaktion am Elbe-Havel-Kanal: Die Feuerwehr musste am Samstagvormittag einer Horde Wildschweine zu Hilfe eilen.

Die freiwillige Feuerwehr musste Wildschweine aus dem Elbe-Havel-Kanal retten. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Burg

Gegen 10.30 Uhr wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Burg bei Magdeburg an den Kanal alarmiert.

Mehrere Wildschweine hatten den zugefrorenen Fluss betreten und waren daraufhin eingebrochen, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Burg auf Facebook.

Die Einsatzkräfte gingen mit Eisretter und Überlebensanzug ins Wasser, um den Tieren zu Hilfe zu eilen. Dies sei ein "kräftezehrendes und zeitaufwendiges Vorhaben" gewesen, hieß es.

Auch ein Eisbrecher kam wenig später zum Einsatz. Mithilfe dieses Bootes konnten die Kameraden schließlich zwei Schweine aus den Fluten retten. Für drei weitere Tiere kam leider jede Hilfe zu spät.