28.09.2024 16:42 Kinder allein in brennender Wohnung: Nachbarin handelt schnell!

In einer Wohnung in Weingarten brach in der Nacht zum Samstag ein Feuer aus. Zwei Kinder waren alleine zu Hause!

Von Johanna Baumann

Weingarten - In einer Wohnung in Weingarten brach in der Nacht zum Samstag ein Feuer aus. Zwei Kinder waren alleine zu Hause. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Nacht schnell löschen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Gegen 1 Uhr wurde die Feuerwehr nach Weingarten (Kreis Ravensburg) gerufen. In der betroffenen Wohnung hielten sich zwei Kinder auf. Wo die Eltern waren, ist unklar. Eine Nachbarin reagierte schnell und holte die neun und 13 Jahre alten Kinder aus den Räumlichkeiten. Die Wohnung wurde stark beschädigt und kann derzeit nicht mehr bewohnt werden. Der Schaden beläuft sich auf 100.000 Euro. Aufgrund der schnellen Reaktion der Nachbarin wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Aktuell wird von einem Defekt an einem Stromverteilerkasten ausgegangen. Die Ermittlungen laufen.

