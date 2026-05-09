Kinder in Hotelzimmer gefangen: Feuerwehr hat rettende Idee

Filderstadt - Tür zu, Schüler gefangen: Im baden-württembergischen Filderstadt mussten Feuerwehrleute zu einem kuriosen Einsatz ausrücken.

Mit einer Drehleiter retteten die Kameraden die im Zimmer eingesperrten Kids. (Archivbild) © Marcel Kusch/dpa

Zwei Schüler (12 und 13) einer ausländischen Reisegruppe kamen am Freitagabend gegen 22.45 Uhr aus ihrem Hotelzimmer des Gebäudes in der Bonländer Hauptstraße nicht mehr raus, informiert die Polizei Reutlingen.

Die Kids hatten ihre Begleitperson informiert, dass sich die Tür nicht öffnen ließ.

Weder Feuerwehrleuten noch dem Hotelpersonal gelang es, das Malheur zu beseitigen. Da es unverhältnismäßig gewesen wäre, die Zimmertür aufzubrechen, wurde sich für eine andere Rettungsmethode entschieden.

Der 12-Jährige und der 13-Jährige wurden über eine Drehleiter gerettet. Zuvor konnten die Jungs von selbst das Fenster im vierten Stock öffnen.