Reihenhaus brennt lichterloh: Feuerwehr macht grausige Entdeckung

Trunkelsberg - Eine Seniorin ist bei einem Brand in einem Reihenhaus im Allgäu ums Leben gekommen.

Feuerwehrleute entdeckten die leblose Frau während der Löscharbeiten. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Feuerwehrleute fanden die 76 Jahre alte Bewohnerin während Löscharbeiten tot in dem Haus in Trunkelsberg, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Ein weiterer Bewohner erlitt demnach leichte Verletzungen. Er habe sich noch selbst in Sicherheit bringen können.

Das Feuer war in der Nacht zu Samstag in einem Reiheneckhaus in der Alpenstraße ausgebrochen. Von dort sollen die Flammen auch auf das Nachbarhaus übergegriffen haben.

Die Ermittler schätzten den Schaden allein an dem Eckhaus auf rund 400.000 Euro. Es ist unbewohnbar.