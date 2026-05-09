Gaststätte brennt lichterloh: Feuerwehr hat Problem mit Wasserversorgung

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In Speyer brannte in der Nacht zu Samstag eine Gaststätte lichterloh: Die Feuerwehr hatte beim Löschen ein Problem mit der Wasserversorgung!

Von Florian Gürtler

Speyer - Ein Lokal wurde vollständig ein Raub der Flammen: Die Feuerwehr hatte bei der Bekämpfung des Brands in Speyer anfangs ein Problem, an genügend Löschwasser zu gelangen.

Alarm in Speyer: Eine Gaststätte stand in der Nacht zu Samstag in Flammen.
Alarm in Speyer: Eine Gaststätte stand in der Nacht zu Samstag in Flammen.  © Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

Das Feuer brach gegen 2.30 Uhr in der Straße "Am Rübsamenwühl" aus, wie die Polizei und der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer gemeinsam mitteilten.

Nach der Alarmierung rückten umgehend Feuerwehrkräfte aus. "Bereits auf der Anfahrt war ein deutlicher Feuerschein sichtbar", ergänzte ein Polizeisprecher.

"Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte die Gaststätte bereits in voller Ausdehnung", hieß es weiter. Meterhohe Flammen und dichter Rauch stiegen aus dem Gebäude auf, auch das Dach hatte zum Teil bereits Feuer gefangen.

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Sofort wurden Löscharbeiten eingeleitet. Dabei zeigten sich jedoch Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung.

"Das Löschwasser musste aus zwei Hydranten sowie zusätzlich aus einem offenen Gewässer entnommen und über längere Wegstrecken zur Einsatzstelle gefördert werden", betonte der Sprecher.

Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Gebäude bereits lichterloh.
Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Gebäude bereits lichterloh.  © Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

Brand in Speyer: Gaststätte völlig zerstört

Die Gaststätte in Speyer wurde durch die Flammen völlig zerstört.
Die Gaststätte in Speyer wurde durch die Flammen völlig zerstört.  © Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

Aus diesem Grund mussten zusätzliche Feuerwehrkräfte hinzugerufen werden, um ausreichend Schlauchleitungen zu verlegen.

Auch das Technische Hilfswerk (THW) wurde hinzugezogen, um die Einsatzstelle auszuleuchten. Ebenso stellte das THW einen Radlader bereit, um größere Trümmerteile aus dem Weg zu räumen.

Doch trotz des massiven Einsatzes konnte ein vollständiges Ausbrennen der Gaststätte nicht verhindert werden. Das Gebäude sei "nach derzeitigem Stand vollständig zerstört".

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Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 300.000 Euro. Verletz wurde bei dem Brand in Speyer niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Titelfoto: Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

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