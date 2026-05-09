Gaststätte brennt lichterloh: Feuerwehr hat Problem mit Wasserversorgung

Speyer - Ein Lokal wurde vollständig ein Raub der Flammen: Die Feuerwehr hatte bei der Bekämpfung des Brands in Speyer anfangs ein Problem, an genügend Löschwasser zu gelangen.

Alarm in Speyer: Eine Gaststätte stand in der Nacht zu Samstag in Flammen. © Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

Das Feuer brach gegen 2.30 Uhr in der Straße "Am Rübsamenwühl" aus, wie die Polizei und der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer gemeinsam mitteilten.

Nach der Alarmierung rückten umgehend Feuerwehrkräfte aus. "Bereits auf der Anfahrt war ein deutlicher Feuerschein sichtbar", ergänzte ein Polizeisprecher.

"Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte die Gaststätte bereits in voller Ausdehnung", hieß es weiter. Meterhohe Flammen und dichter Rauch stiegen aus dem Gebäude auf, auch das Dach hatte zum Teil bereits Feuer gefangen.

Sofort wurden Löscharbeiten eingeleitet. Dabei zeigten sich jedoch Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung.

"Das Löschwasser musste aus zwei Hydranten sowie zusätzlich aus einem offenen Gewässer entnommen und über längere Wegstrecken zur Einsatzstelle gefördert werden", betonte der Sprecher.