Gaststätte brennt lichterloh: Feuerwehr hat Problem mit Wasserversorgung
Speyer - Ein Lokal wurde vollständig ein Raub der Flammen: Die Feuerwehr hatte bei der Bekämpfung des Brands in Speyer anfangs ein Problem, an genügend Löschwasser zu gelangen.
Das Feuer brach gegen 2.30 Uhr in der Straße "Am Rübsamenwühl" aus, wie die Polizei und der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer gemeinsam mitteilten.
Nach der Alarmierung rückten umgehend Feuerwehrkräfte aus. "Bereits auf der Anfahrt war ein deutlicher Feuerschein sichtbar", ergänzte ein Polizeisprecher.
"Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte die Gaststätte bereits in voller Ausdehnung", hieß es weiter. Meterhohe Flammen und dichter Rauch stiegen aus dem Gebäude auf, auch das Dach hatte zum Teil bereits Feuer gefangen.
Sofort wurden Löscharbeiten eingeleitet. Dabei zeigten sich jedoch Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung.
"Das Löschwasser musste aus zwei Hydranten sowie zusätzlich aus einem offenen Gewässer entnommen und über längere Wegstrecken zur Einsatzstelle gefördert werden", betonte der Sprecher.
Brand in Speyer: Gaststätte völlig zerstört
Aus diesem Grund mussten zusätzliche Feuerwehrkräfte hinzugerufen werden, um ausreichend Schlauchleitungen zu verlegen.
Auch das Technische Hilfswerk (THW) wurde hinzugezogen, um die Einsatzstelle auszuleuchten. Ebenso stellte das THW einen Radlader bereit, um größere Trümmerteile aus dem Weg zu räumen.
Doch trotz des massiven Einsatzes konnte ein vollständiges Ausbrennen der Gaststätte nicht verhindert werden. Das Gebäude sei "nach derzeitigem Stand vollständig zerstört".
Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 300.000 Euro. Verletz wurde bei dem Brand in Speyer niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
Titelfoto: Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer