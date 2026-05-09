Wohnungsbrand fordert elf Verletzte und Millionenschaden

Dillingen an der Donau - Bei einem Wohnungsbrand in Dillingen an der Donau sind insgesamt elf Menschen verletzt worden.

Anwohner alarmierten die Einsatzkräfte in der Nacht. Alle Bewohner mussten das Haus verlassen. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Zwei Menschen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Anwohner des Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Galgenberg" hatten am Freitag gegen 22 Uhr den Notruf gewählt. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand demnach eine Wohnung des Gebäudes in Brand, die Einsatzkräfte löschten das Feuer.

Das gesamte Gebäude wurde laut den Angaben eines Polizeisprechers evakuiert. Alle elf Verletzten hatten Rauchgasvergiftungen unterschiedlichen Grades.

Nähere Angaben zu den Verletzten machte der Polizeisprecher nicht.