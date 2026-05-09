Wohnungsbrand fordert elf Verletzte und Millionenschaden

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein Mehrfamilienhaus in Dillingen an der Donau musste wegen eines Feuers evakuiert werden. Elf Menschen wurden verletzt, zwei davon mussten ins Krankenhaus.

Von Charlotte Haft

Dillingen an der Donau - Bei einem Wohnungsbrand in Dillingen an der Donau sind insgesamt elf Menschen verletzt worden.

Anwohner alarmierten die Einsatzkräfte in der Nacht. Alle Bewohner mussten das Haus verlassen. (Symbolbild)
Anwohner alarmierten die Einsatzkräfte in der Nacht. Alle Bewohner mussten das Haus verlassen. (Symbolbild)  © Hannes P Albert/dpa

Zwei Menschen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Anwohner des Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Galgenberg" hatten am Freitag gegen 22 Uhr den Notruf gewählt. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand demnach eine Wohnung des Gebäudes in Brand, die Einsatzkräfte löschten das Feuer. 

Das gesamte Gebäude wurde laut den Angaben eines Polizeisprechers evakuiert. Alle elf Verletzten hatten Rauchgasvergiftungen unterschiedlichen Grades.

Reihenhaus brennt lichterloh: Feuerwehr macht grausige Entdeckung
Feuerwehreinsätze Reihenhaus brennt lichterloh: Feuerwehr macht grausige Entdeckung

Nähere Angaben zu den Verletzten machte der Polizeisprecher nicht.

Ersten Einschätzungen der Polizei entstand durch den Brand ein Schaden von über einer Million Euro. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an.

Titelfoto: Hannes P Albert/dpa

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: