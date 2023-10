08.10.2023 11:45 519 Kinderwagen fängt in Treppenhaus Feuer: Zwei Personen verletzt, darunter ein Kind

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in Großschönau zu einem Kinderwagen-Brand in einem Treppenhaus. Dabei wurde ein Kind verletzt.

Von Dana-Jane Kruse

Großschönau - Am gestrigen Samstagmittag kam es im ostsächsischen Großschönau in der Nähe von Zittau zu einem Brand in einem Treppenhaus. Dabei sei ein Kind verletzt worden. In einem Treppenhaus in einem Großschönauer Wohnblock fing ein Kinderwagen Feuer. © Blaulichtreport Zittau Laut der Polizei Görlitz fing am um circa 12.45 Uhr ein Kinderwagen Feuer, der sich im Treppenhaus eines Wohnblocks in der Buchbergstraße befand. Bemerkt wurde der Brand durch Kinder, welche Erwachsene darauf aufmerksam machten, in dem sie "Feuer" schrien. Die Bewohner des Hauses alarmierten anschließend die Feuerwehr und zwei Nachbarn unternahmen erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher – erfolgreich. Denn beim Eintreffen der Kameraden war der Brand bereits gelöscht. Feuerwehreinsätze Zweifacher Feuerwehreinsatz in einer Nacht: Schuppen und Gartenlaube in Flammen! Bei dem Versuch, vor dem Feuer zu flüchten, kam allerdings ein neunjähriger Junge den Flammen zu nahe und zog sich Verbrennungen im Gesicht zu. Auch ein 42-Jähriger wurde im Zuge der Brandbekämpfung leicht verletzt. Beide konnten vor Ort ambulant behandelt werden. Der Kinderwagen und ein Buggy erlagen dem Feuer. Auch ein Laufrad wurde stark beschädigt. © Blaulichtreport Zittau Der Eingang des Treppenhauses wurde stark verrußt und die Zwischentür des Hausflures durch das Feuer vollständig zerstört - ebenso wie der Kinderwagen und ein Buggy. Weiterhin wurde ein Laufrad stark beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 10.000 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren und ein Brandursachenermittler kam vor Ort zum Einsatz. Bisher ist allerdings noch unklar, wie das Feuer ausbrechen konnte.

