Kinderzimmer gerät in Brand: Familie rettet sich ins Freie

Halle (Saale) - Es ist wohl eine der Horrorvorstellungen eines jeden Elternteils. In Halle geriet am Montagnachmittag ein Kinderzimmer in Brand.

Die Feuerwehr nutzte unter anderem eine Drehleiter. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Halle-Passendorf

Wie die Polizei berichtete, breitete sich das Feuer gegen 16.30 Uhr schnell auf die gesamte Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Zeiss-Straße aus.

Glücklicherweise konnten sich die Bewohner noch selbstständig nach draußen retten. Die alarmierte Feuerwehr bekämpfte die Flammen und nutzte dafür unter anderem eine Drehleiter.

"Sechs Personen wurden vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt, es wurde jedoch keiner beim Brandgeschehen verletzt", so die Polizei.