NINA-Warnung ausgelöst: Lagerhalle in Bornheim in Flammen

Bornheim - In Bornheim bei Bonn hat eine Lagerhalle eines Bauunternehmens gebrannt.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das Feuer sei am Dienstag in den frühen Morgenstunden ausgebrochen, so die Polizei.

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot im Einsatz, die Flammen seien mittlerweile aber wieder unter Kontrolle.

Ob ein auf dem Gelände stehender Baukran durch das Feuer beschädigt wurde, müsse noch geprüft werden. Zwischenzeitlich hieß es, dieser sei einsturzgefährdet.