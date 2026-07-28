NINA-Warnung ausgelöst: Lagerhalle in Bornheim in Flammen
Von Paul Schiffgens
Bornheim - In Bornheim bei Bonn hat eine Lagerhalle eines Bauunternehmens gebrannt.
Das Feuer sei am Dienstag in den frühen Morgenstunden ausgebrochen, so die Polizei.
Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot im Einsatz, die Flammen seien mittlerweile aber wieder unter Kontrolle.
Ob ein auf dem Gelände stehender Baukran durch das Feuer beschädigt wurde, müsse noch geprüft werden. Zwischenzeitlich hieß es, dieser sei einsturzgefährdet.
Über die Warnapp NINA wurde die Bevölkerung vor extremer Rauch- und Geruchsbelastung gewarnt. Anwohner in Bornheim-Hersel wurden in diesem Zuge gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnmeldung wurde inzwischen wieder aufgehoben.
Verletzte seien bislang nicht bekannt. Die Brandursache war zunächst unklar.
Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa