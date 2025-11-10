"Klack, klack, klack" - Haus geht nach Geräusch in Flammen auf: Retter finden Leiche

Geisenfeld - Auf ein Explosionsgeräusch folgten Flammen - danach stand eine ganze Doppelhaushälfte in Oberbayern in Vollbrand. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte dann eine männliche Leiche.

Die Doppelhaushälfte stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. © vifogra

Maßnahmen zur Identifizierung des Toten und Klärung der Todesursache laufen derzeit noch, wie die Polizei mitteilte.

Die Ursache für das knallartige Geräusch ist bislang ungeklärt. Zeugen des Vorfalls in der Oberzeller Straße in Geisenfeld waren dadurch aufmerksam geworden und hatten danach die Flammen gesehen.

"Es hat dreimal 'klack' gemacht, wie wenn es eine Sicherung heraushauen würde, aber nacheinander 'klack, klack, klack'", erinnert sich eine Nachbarin. Kurz darauf hörte sie ein Knallgeräusch.

Der Alarm aufgrund des Feuers ging am Sonntag gegen 17.48 Uhr ein. Ein Großaufgebot an Feuerwehr-, Rettungs- und Polizeikräften eilte daraufhin zum Einsatzort.

Vor dem Leichenfund sagte ein Polizeisprecher am Abend, der 59 Jahre alte Bewohner des Hauses werde vermisst.