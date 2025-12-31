Wohnhaus-Brand: Feuerwehr findet Leiche nach Löscharbeiten

Weilburg - In einer Wohnung brach Feuer aus, der Brand in dem Mehrfamilienhaus führte zu einem Leichenfund !

Zahlreiche Feuerwehrleute rückten in der Nacht aus, um einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Weilburg zu bekämpfen. (Symbolbild) © dpa/Boris Rössler

Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften rückte in der Nacht zu Mittwoch in die Langgasse im westhessischen Weilburg aus.

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte gegen 1.25 Uhr Alarm ausgelöst, da es in einer Wohnung im zweiten Stock brannte, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte.

Demnach war eine Streifenwagen-Besatzung als erstes vor Ort. Die Beamten "evakuierten das Haus soweit noch notwendig", erklärte ein Sprecher.

Die mit starken Kräften anrückende Feuerwehr konnte den Wohnungsbrand schnell löschen "und ein Übergreifen auf andere Wohnungen oder Nachbargebäude verhindern", hieß es weiter.