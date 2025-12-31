Wohnhaus-Brand: Feuerwehr findet Leiche nach Löscharbeiten
Weilburg - In einer Wohnung brach Feuer aus, der Brand in dem Mehrfamilienhaus führte zu einem Leichenfund!
Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften rückte in der Nacht zu Mittwoch in die Langgasse im westhessischen Weilburg aus.
Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte gegen 1.25 Uhr Alarm ausgelöst, da es in einer Wohnung im zweiten Stock brannte, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte.
Demnach war eine Streifenwagen-Besatzung als erstes vor Ort. Die Beamten "evakuierten das Haus soweit noch notwendig", erklärte ein Sprecher.
Die mit starken Kräften anrückende Feuerwehr konnte den Wohnungsbrand schnell löschen "und ein Übergreifen auf andere Wohnungen oder Nachbargebäude verhindern", hieß es weiter.
Feuer in Weilburg führt zu Fund einer Leiche
Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde in der ausgebrannten Wohnung eine Leiche entdeckt. Die Identität des Leichnams ist bislang noch unklar. Auch zur Ursache des Feuers liegen noch keine Erkenntnisse vor.
Unter den Hausbewohnern waren fünf leicht verletzte Personen, sie wurden vom Rettungsdienst zur Versorgung in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht." Der Schaden am Gebäude wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt", fügte der Polizeisprecher noch hinzu. Die Ermittlungen zu dem Wohnhaus-Brand in Weilburg dauern an.
Titelfoto: dpa/Boris Rössler